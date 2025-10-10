Россиянам рассказали о растущих в октябре грибах

Миколог Дьяков: В октябре россияне могут найти в лесах осенние опята

Сезон сбора грибов в Центральной России еще не завершился. О грибах, которые можно отыскать в лесах в октябре, рассказал миколог Максим Дьяков в беседе с RT.

«Из того, что можно собирать, — это осенние опята. Во-вторых, сейчас массово идет польский гриб. Также идут фиолетовые рядовки, но они на любителя. Грузди, волнушки», — рассказал эксперт.

Он добавил, что сезон завершится с приходом холодов и прекращением осадков, которые очень важны для роста грибов. На данный момент точную дату предсказать сложно, так как она полностью зависит от погоды.

