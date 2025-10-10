Экономика
12:21, 10 октября 2025Экономика

Россиянам рассказали о растущих в октябре грибах

Миколог Дьяков: В октябре россияне могут найти в лесах осенние опята
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Сезон сбора грибов в Центральной России еще не завершился. О грибах, которые можно отыскать в лесах в октябре, рассказал миколог Максим Дьяков в беседе с RT.

«Из того, что можно собирать, — это осенние опята. Во-вторых, сейчас массово идет польский гриб. Также идут фиолетовые рядовки, но они на любителя. Грузди, волнушки», — рассказал эксперт.

Он добавил, что сезон завершится с приходом холодов и прекращением осадков, которые очень важны для роста грибов. На данный момент точную дату предсказать сложно, так как она полностью зависит от погоды.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева предупредила россиян о риске получить штраф или сесть в тюрьму за продажу опасных для здоровья грибов на обочинах.

