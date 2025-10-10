Россиянин оказался невиновен в суициде жены

Суд оправдал уральца Алмазова по делу о доведении жены до самоубийства

Суд вынес оправдательный приговор жителю Первоуральска Александру Алмазову, которого обвиняли в доведении до самоубийства супруги Кристины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина оказался непричастен к гибели жены, однако его осудили на 2,5 года лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде.

Следствие считало, что Алмазов с августа 2023 по июнь 2024 года в состоянии алкогольного опьянения избивал и оскорблял супругу. Во время очередной ссоры он якобы снова применил к женщине насилие, из-за этого она ушла из дома. Позже Кристина попала в больницу с сильнейшими ожогами. Врачи не смогли ее спасти.

Сначала следователи решили, что муж жестоким образом расправился с ней, однако от этих обвинений его спасла запись в телефоне, сделанная накануне роковых событий.

По словам Алмазова, они с Кристиной были в гостях, там поругались, Александр ушел домой, а жена осталась. Перед тем как лечь спать, Алмазов включил на своем телефоне диктофон. Как он объяснил, на тот случай, если Кристина вновь устроит скандал на почве ревности. Она подозревала супруга в изменах, и Александр собирался предъявить ей запись утром, чтобы жена послушала себя на трезвую голову.

На обнаруженной записи Кристина говорит, где взяла бензин, плачет и упрекает мужа. Алмазов уверен, что жена лишь хотела напугать его, возможно, она плеснула бензин на кирпичную стену, но горючая жидкость попала на ее одежду, и Кристина загорелась.

Адвокат обвиняемого Руслан Султангулов рассказывал, что против Алмазова дали показания родственники Кристины и ее 17-летний сын, которые утверждали, что он постоянно избивал жену. Впрочем, сестра Александра опровергала их слова: он никогда не поднимал руку ни на первую, ни на вторую супругу. По ее мнению, близкие пропустили нехорошие, тревожные настроения у Кристины.