Россиянка нашла сына-подростка в комнате мертвым и с ожогом на груди

В Якутске 17-летнего подростка смертельно ударило током при зарядке телефона
Константин Лысяков
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Якутска нашла 17-летнего сына-подростка мертвым у него в комнате. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, в районе груди юноши женщина заметила ожог. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Как выяснилось, подросток получил удар током, когда ставил на зарядку телефон, не выпуская гаджет из рук.

В свою очередь, Shot уточнил, что речь идет о телефоне iPhone 16 с неоригинальным зарядным устройством. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске. Там 16-летний подросток получил смертельный удар током во время разговора по телефону. Как стало известно, гаджет в этот момент находился на зарядке.

