Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 Airlines на 30 тысяч рублей

Российский авиаперевозчик поплатился на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства по правам пассажиров. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным источника, в мае 2025 года рейс S7 Airlines по маршруту Москва — Новосибирск был задержан на 18 часов. При этом компания нарушила установленные сроки по предоставлению питания пассажирам, а размещение в отеле дали только 32 клиентам из 145.

В том же месяце АО «Авиакомпания "Сибирь"» отказало в воздушной перевозке девяти людям, планировавшим вылет из столицы в Хабаровск. Выяснилось, что количество зарегистрированных билетов оказалось больше посадочных мест на борту самолета. За нарушения прокуратура привлекла авиакомпанию к административной ответственности и оштрафовала.

