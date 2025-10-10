Путешествия
Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 Airlines на 30 тысяч рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский авиаперевозчик поплатился на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства по правам пассажиров. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным источника, в мае 2025 года рейс S7 Airlines по маршруту МоскваНовосибирск был задержан на 18 часов. При этом компания нарушила установленные сроки по предоставлению питания пассажирам, а размещение в отеле дали только 32 клиентам из 145.

В том же месяце АО «Авиакомпания "Сибирь"» отказало в воздушной перевозке девяти людям, планировавшим вылет из столицы в Хабаровск. Выяснилось, что количество зарегистрированных билетов оказалось больше посадочных мест на борту самолета. За нарушения прокуратура привлекла авиакомпанию к административной ответственности и оштрафовала.

Ранее российская авиакомпания S7 Airlines представила новую форму для членов экипажа и вызвала споры в сети. На записи с показа модели демонстрируют на подиуме форму для стюардесс и бортпроводников.

