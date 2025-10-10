Бывший СССР
Российские дроны сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Российские БПЛА сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Центр» уничтожили автомобильную технику и сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«В результате эффективных и оперативных действий военнослужащие расчетов уничтожили автомобильную технику формирований ВСУ вместе с живой силой, сорвав ротации вражеских подразделений на данном направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что ВСУ пытались провести ротацию ночью и скапливали силы во временных пунктах размещения.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили резервные подразделения на красноармейское направление, в том числе в сам Красноармейск (украинское название — Покровск) для сдерживания российских войск и контратак.

