Шаляпин признался в чувствах к популярной российской ведущей

Певец Прохор Шаляпин признался в чувствах к ведущей Олесе Иванченко

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался в романтических чувствах к ведущей и актрисе Олесе Иванченко. Об этом он рассказал в подкасте Kiss.

По словам 41-летнего исполнителя, у него возникли «нежные чувства» к 30-летней Иванченко, несмотря на разницу в возрасте и наличие возлюбленного у ведущей.

«Мне кажется, это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети. Я бы терпел ее капризы», — заявил Шаляпин.

Артист объяснил свое отношение к Иванченко «химией» и подчеркнул, что обычно его сложно впечатлить. «Сколько я всего вижу вокруг — ноль эмоций к этим пустышкам из шоу-бизнеса», — добавил он.

Ранее попавший под волну критики Шаляпин оправдался за шутку над ребенком. В шоу «Дети против» один ребенок спросил певца, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что оставил эту должность ему, после чего подвергся критике в соцсетях.