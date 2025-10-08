Пошутивший над ребенком Шаляпин оправдался

Пошутивший над ребенком Шаляпин заявил, что все профессии полезны

Попавший под волну критики певец Прохор Шаляпин оправдался за шутку над ребенком. Его слова приводит 360.ru.

Исполнитель подчеркнул, что никогда не думал, что к его словам могут так придраться. Он также добавил, что во время съемок ни один из детей ни разу не заплакал и даже не нахмурился. «У меня даже мыслей не было, что могут придраться к какому-то там грузчику — не грузчику, все профессии полезны. Моя мама работала сестрой-хозяйкой в больнице, а я лично — водителем трамвая», — сказал певец.

Ранее Шаляпин заявил, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, потребовавший убрать его со сцены, занимается клоунадой и популизмом.

В шоу «Дети против» один ребенок спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком. Артист пошутил, что оставил эту должность ему. После публикации этого фрагмента некоторые пользователи сочли, что певец таким образом принижает не только упомянутую профессию, но и самого мальчика, который, по его мнению, станет грузчиком, когда вырастет.