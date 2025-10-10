Пришедшие в особняк экс-главы российской стройфирмы силовики с кувалдой попали на видео

В Красноярске силовики с кувалдой пришли в особняк экс-главы стройфирмы

В Красноярске силовики с кувалдой пришли в особняк экс-главы стройфирмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

На кадрах видно, как силовики кувалдой вскрывают дверь и заходят в дом. Также показано, что они обнаружили у владельца два автомобиля, деньги в различной валюте, а также черно-белую книгу с советами об уходе от налогов. Далее в кабинете у следователя задержанному объясняют, за что он задержан.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год генеральный директор компании организовал производство заведомо ложных документов, создающих видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными организациями, и снизил налоги на добавленную стоимость и прибыль в сумме более 260 миллионов рублей.

Также 13 мая бывший гендиректор строительной организации и руководитель коммерческой компании изготовили поддельные платежные поручения, на основании которых осуществили перевод денег между расчетными счетами подконтрольных им фирм за якобы оказанные услуги на 10 миллионов рублей.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

