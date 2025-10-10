У экс-главы российской строительной компании нашли особую черно-белую книгу

В Красноярске у задержанного экс-главы стройфирмы нашли книгу об обходе налогов

В Красноярске у задержанного бывшего главы строительной компании нашли черно-белую книгу о том, как обходить налоги. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, речь идет о бывшем генеральном директоре строительной фирмы «Монолитхолдинг» Разиме Абасове. Его задержали в особняке в Соснах. При задержании правоохранители провели обыск. В результате они обнаружили и изъяли около 20 миллионов рублей и долларов, слитки золота, а также книгу по оптимизации черных и белых налогов.

Ранее сообщалось, что экс-главу стройфирмы задержали за придуманную схему сокрытия налогов на 260 миллионов рублей.