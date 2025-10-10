Эксперт Киселев: ВСУ хотят доставить Patriot в Харьков гражданскими грузовиками

Украинские власти планируют скрытно гражданскими грузовиками доставить американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьков в целях защиты крупного объекта. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев в беседе с РИА Новости.

По его словам, доставка ЗРК Patriot будет осуществлена в Харьков по нескольким причинам. Во-первых, небо приватизировано российскими ВКС и беспилотниками. Во-вторых, это охрана особого важного объекта, сказал он.

Киселев добавил, что ЗРК Patriot доставят с использованием гражданских грузовых автомобилей «под видом фирмы, занимающейся сетями супермаркетов, продуктами питаниями».

Ранее обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко заявил, что расхваленные комплексы Patriot сбивают лишь около 6 процентов баллистических целей, что является позорным показателем. По словам эксперта, эффективность американских ракетных комплексов Patriot сокращается из-за усовершенствованных русских ракет «Искандер» и «Кинжал».