Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:51, 10 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о планах Киева доставить Patriot в Харьков

Эксперт Киселев: ВСУ хотят доставить Patriot в Харьков гражданскими грузовиками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Украинские власти планируют скрытно гражданскими грузовиками доставить американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьков в целях защиты крупного объекта. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ЛНР Виталий Киселев в беседе с РИА Новости.

По его словам, доставка ЗРК Patriot будет осуществлена в Харьков по нескольким причинам. Во-первых, небо приватизировано российскими ВКС и беспилотниками. Во-вторых, это охрана особого важного объекта, сказал он.

Киселев добавил, что ЗРК Patriot доставят с использованием гражданских грузовых автомобилей «под видом фирмы, занимающейся сетями супермаркетов, продуктами питаниями».

Ранее обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко заявил, что расхваленные комплексы Patriot сбивают лишь около 6 процентов баллистических целей, что является позорным показателем. По словам эксперта, эффективность американских ракетных комплексов Patriot сокращается из-за усовершенствованных русских ракет «Искандер» и «Кинжал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    СК рассказал версию пропажи семьи в Красноярском крае

    На Украине перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС

    В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    ВС России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА

    Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

    В России изменились цены на жилье

    Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

    Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости