Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 8 октября 2025Наука и техника

Patriot назвали позором США

Военэксперт Шлепченко: Patriot стал позором США из-за низкой результативности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Osman Orsal / Reuters

Расхваленные комплексы Patriot сбивают лишь около 6 процентов баллистических целей, что является позорным показателем. Об этом заявил обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко.

По словам эксперта, эффективность американских ракетных комплексов Patriot сокращается из-за усовершенствованных русских ракет «Искандер» и «Кинжал». При этом одна батарея Patriot стоит примерно 1,1 миллиарда долларов, а одна ракета — 4 миллиона долларов.

Шлепченко упомянул специалистов газеты Financial Times, которые объяснили низкую результативность систем противовоздушной обороны (ПВО) США. По их словам, российские ракеты начали активно маневрировать при заходе на цель по более крутому углу, что усложняет работу перехватчиков.

Авто материала отметил, что решить проблему Patriot можно с помощью модернизации зенитного ракетного комплекса (ЗРК), однако это требует использования значительных ресурсов и займет много времени. «А пока американская оборонка будет решать проблему, у Запада дополнительный сдерживающий фактор -— понимание того, что его главное средство ПВО и ПРО фактически неработоспособно», — заключил эксперт.

В начале октября эксперты Military Watch Magazine отмечали, что Воздушно-космические силы России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости