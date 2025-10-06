Россия начала применять неуязвимые «Кинжалы»

MWM: ВКС России начали применять модернизированные ракеты «Кинжал»

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить. О неуязвимых ракетах Воздушно-космических сил (ВКС) России пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Ракеты теперь могут описывать обычную дугу, прежде чем либо перейти в крутое предельное пике, либо выполнить маневры, чтобы "сбить с толку" украинские системы ПВО», — говорится в материале.

Как пишет издание, на Украине признали, что в сентябре зенитные ракетные комплексы Patriot перехватили лишь шесть процентов ракет «Кинжал» и «Искандер-М». Автор подчеркнул, что это напрямую связано с модернизацией российских средств поражения.

Авиационный комплекс «Кинжал» состоит из ракеты 9-С-7760, ставшей развитием ракеты комплекса «Искандер», и самолета-носителя МиГ-31И.

В январе заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов допустил, что истребитель пятого поколения Су-57 можно оснастить ракетой комплекса «Кинжал» в ущерб малозаметности самолета.