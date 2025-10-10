Стало известно об ударе по ДнепроГЭС на Украине

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.
На фотографии, опубликованной военкором, видны незначительные повреждения в результате удара. Как отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель», потребуется еще не один ракетный удар, чтобы вывести ДнепроГЭС из строя.
Ранее глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о перекрытии движения по автодорожному переезду ДнепроГЭС. По его словам, в регионе были зафиксированы удары беспилотниками, ракетами и управляемыми авиабомбами.