12:33, 10 октября 2025

Стало известно об ударе по ДнепроГЭС на Украине

ВС России нанесли удар по ДнепроГЭС на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: eye ubiquitous / hutchison / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

На фотографии, опубликованной военкором, видны незначительные повреждения в результате удара. Как отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель», потребуется еще не один ракетный удар, чтобы вывести ДнепроГЭС из строя.

Ранее глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о перекрытии движения по автодорожному переезду ДнепроГЭС. По его словам, в регионе были зафиксированы удары беспилотниками, ракетами и управляемыми авиабомбами.

