10:38, 10 октября 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении роты ВСУ в Сумской области

«Северный Ветер»: Рота ВСУ была уничтожена в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) была полностью уничтожена в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«В боях в районе Алексеевки и Варачино Сумской области полностью уничтожена 3-я рота 71-й отдельной егерской бригады», — указано в сообщении.

Отмечается, что основная часть погибшего личного состава числится пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили расчет БПЛА украинских войск, наносивший удары по Белгородской области. Отмечается, что расчет ВСУ, наносивший удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, был уничтожен вместе с командиром.

