Токаев сделал одно предложение Путину

Токаев предложил Путину на саммите СНГ обсудить строительство АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Его слова во время отдельной беседы с президентом России с саммита Содружества независимых государств (СНГ) публикует ТАСС.

«Я думаю, что у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня очень крупные вопросы, в частности, строительство атомной станции с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты», — заявил Токаев.

Президент Казахстана также сообщил, что между Москвой и Астаной реализовано 114 проектов на общую сумму 22 миллиарда долларов. Кроме того, казахстанский лидер сообщил о продолжении международного сотрудничества двух стран.

Накануне на полях саммита СНГ Токаев и Путин провели отдельные переговоры. Тогда темы, которые Путин и Токаев обсуждали в рамках разговора, не раскрыли.