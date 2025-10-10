Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 10 октября 2025Бывший СССР

Токаев сделал одно предложение Путину

Токаев предложил Путину на саммите СНГ обсудить строительство АЭС в Казахстане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Его слова во время отдельной беседы с президентом России с саммита Содружества независимых государств (СНГ) публикует ТАСС.

«Я думаю, что у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня очень крупные вопросы, в частности, строительство атомной станции с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты», — заявил Токаев.

Президент Казахстана также сообщил, что между Москвой и Астаной реализовано 114 проектов на общую сумму 22 миллиарда долларов. Кроме того, казахстанский лидер сообщил о продолжении международного сотрудничества двух стран.

Накануне на полях саммита СНГ Токаев и Путин провели отдельные переговоры. Тогда темы, которые Путин и Токаев обсуждали в рамках разговора, не раскрыли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Самолет с пассажирами на борту едва не рухнул из-за нехватки топлива

    Токаев сделал одно предложение Путину

    Мировые цены на нефть упали до минимума с начала июня

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости