В России высказались о военных учениях НАТО по ядерному сдерживанию

Колесник назвал учения НАТО по ядерному сдерживанию демонстрацией мускулов

У России уже рябит в глазах от учений НАТО, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» о планах альянса провести военные учения по ядерному сдерживанию.

«Во-первых, что они подразумевают под ядерным сдерживанием? Если вдруг произойдет какая-нибудь ситуация, кардинально опасная для России, то никакое сдерживание нас не сдержит. Они все время нам демонстрируют свои мускулы. Видели мы их уже много раз, причем видели, как они сдаются. Они привыкли позировать на экранах, фильмы снимать какие-то, но реальные боевые действия показывают, что сейчас Российская армия наступает по всем фронтам, и ничего ее не сдерживает», — поделился депутат.

Ранее в НАТО анонсировали проведение с 13 октября военных учений по ядерному сдерживанию.

До этого Колесник отмечал, что учения НАТО у границ России могут быть чреваты крайне неприятными последствиями для тех, кто их проводит.

