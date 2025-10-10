Россия
Уничтожение замаскированных боевых машин у границы с Россией сняли на видео

Анастасия Шейкина
В сети появились кадры уничтожения замаскированных украинских самоходных артиллерийских установок (САУ), которые были расположены у границы с Россией. Видео публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах показаны удары по двум боевым машинам на приграничной территории. Все они установлены в лесном массиве и скрыты.

«Кадры уничтожения двух украинских САУ в приграничной зоне расчетами FPV группировки "Север". Установки противника были тщательно замаскированы», — говорится в сообщении.

В России ранее заявили, что существуют предпосылки активизации ВСУ у границы с Курской областью. Передовые группы ВСУ проявляют активность в районе Нового Пути — они уже несколько раз пытались продвинуться у государственной границы.

