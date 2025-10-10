В бывшей республике СССР отреагировали на рост цен

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку на 1,5 процентных пункта, до 18 процентов годовых. Так регулятор бывшей республики СССР отреагировал на рост цен, сообщает пресс-служба.
Ранее Национальный банк несколько раз сохранял ставку на уровне 16,5 процента, последний раз совет директоров обсуждал денежно-кредитную политику (ДКП) в августе 2025 года. Следующее заседание по базовой ставке назначено на 28 ноября.
«Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали», — пояснили в регуляторе.
В сентябре годовая инфляция ускорилась с 12,2 до 12,9 процента. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты — они подорожали на 12,7 процента. Отдельные категории продовольственных товаров дорожают опережающими темпами из-за роста производственных издержек и подорожания импортируемой продукции, добавили в регуляторе.
Ранее стало известно, что Европейский союз обсуждает применение «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана. Постсоветской республике запретят импортировать определенный набор оборудования, которое, как полагают в ЕС, перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия. Однако применение этого инструмента требует обширных доказательств и, как и любые санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов.