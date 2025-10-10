Экономика
12:14, 10 октября 2025Экономика

В бывшей республике СССР отреагировали на рост цен

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 18 процентов годовых
Вячеслав Агапов

Фото: Stocker plus / Shutterstock / Fotodom

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку на 1,5 процентных пункта, до 18 процентов годовых. Так регулятор бывшей республики СССР отреагировал на рост цен, сообщает пресс-служба.

Ранее Национальный банк несколько раз сохранял ставку на уровне 16,5 процента, последний раз совет директоров обсуждал денежно-кредитную политику (ДКП) в августе 2025 года. Следующее заседание по базовой ставке назначено на 28 ноября.

«Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали», — пояснили в регуляторе.

В сентябре годовая инфляция ускорилась с 12,2 до 12,9 процента. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты — они подорожали на 12,7 процента. Отдельные категории продовольственных товаров дорожают опережающими темпами из-за роста производственных издержек и подорожания импортируемой продукции, добавили в регуляторе.

Ранее стало известно, что Европейский союз обсуждает применение «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана. Постсоветской республике запретят импортировать определенный набор оборудования, которое, как полагают в ЕС, перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия. Однако применение этого инструмента требует обширных доказательств и, как и любые санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов.

