В Госдуме обсудили борьбу с «зайцем со злобной улыбкой»

В ГД обсудили борьбу с «синим чудовищем» и «зайцем со злобной улыбкой»

В Госдуме (ГД) обсудили идею введения обязательной экспертизе игрушек, а также борьбу с «синим чудовищем» и «зайцем со злобной улыбкой». Об этом сообщило РБК.

В частности, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что сейчас игрушки стали инструментом гибридной войны, через который производители «отрывают детей от любви к Родине». Отдельно она упомянула такие куклы, как Enchantimals и Monster High, которые могут вызвать у детей страхи и психические нарушения.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая во время обсуждения говорила о «синих чудовищах» и «чудовищах с улыбками». Она отметила, что умышленно не произносит название игрушек, так как не желает их рекламировать.

«У нас социальная и санитарная экспертиза есть, но нет ни психологической, ни педагогической. И это приводит к тому, что буквально за один месяц продажи вот этих синих чудовищ возрастают в миллион раз», — подчеркнула Буцкая.

Ранее стало известно, что россияне потратили семь миллионов рублей на игрушки Лабубу.