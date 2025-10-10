Россия
14:39, 10 октября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на призыв Европарламента сбивать российские самолеты

Депутат Белик: Призывы ЕС сбивать российские самолеты являются надуванием щек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Призывы Европарламента сбивать российские самолеты являются не более чем надуванием щек. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

Парламентарий назвал закономерными заявления о том, что каждая страна должна сбивать чужие самолеты над своим воздушным пространством. При этом он подчеркнул, что российские самолеты воздушное пространство Европы не пересекают.

«В очередной резолюции Европарламента нет никакого проку в реальной жизни. В Евросоюзе (ЕС) часто надувают щеки, но не более того. В новой резолюции нет ничего, что можно было бы назвать новостью», — заключил Белик.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.

