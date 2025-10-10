В Госдуме отреагировали на призыв Европарламента сбивать российские самолеты

Депутат Белик: Призывы ЕС сбивать российские самолеты являются надуванием щек

Призывы Европарламента сбивать российские самолеты являются не более чем надуванием щек. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

Парламентарий назвал закономерными заявления о том, что каждая страна должна сбивать чужие самолеты над своим воздушным пространством. При этом он подчеркнул, что российские самолеты воздушное пространство Европы не пересекают.

«В очередной резолюции Европарламента нет никакого проку в реальной жизни. В Евросоюзе (ЕС) часто надувают щеки, но не более того. В новой резолюции нет ничего, что можно было бы назвать новостью», — заключил Белик.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.