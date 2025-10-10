Экономика
00:22, 11 октября 2025Экономика

В проливе Дрейка произошло мощное землетрясение

EMSC: В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,3
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Reuters

В проливе Дрейка произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 10 октября, в 17:29 (23:29 по московскому времени), в 713 километрах к юго-востоку от аргентинского города Ушуая с населением около 58 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее в этот же день серия мощных землетрясений с угрозой цунами обрушилась на Филиппины. Магнитуду самого сильного из них ученые-сейсмологи оценили в 7,4. Стихийное бедствие не пережили как минимум шесть человек.

