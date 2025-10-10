В России объяснили причины проблем ВСУ на покровском направлении

ВСУ испытывают сложности в Красноармейске из-за неподходящей техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности на покровском направлении из-за использования колесных бронеавтомобилей, неустойчивых перед ударами российских FPV-дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Попытки подразделений Украины ездить туда-сюда, подкидывая боеприпасы и вывозя раненых, регулярно пресекаются. Чем больше они пресекаются, тем сильнее потребность в снабжении, тем больше техники перебрасывается», — сказано в публикации.

Так объясняются существующие у ВСУ проблемы в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили резервные подразделения на покровское направление, в том числе в Красноармейск, для сдерживания российских войск и контратак.

