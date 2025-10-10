Европарламент, приняв свою резолюцию по российским активам, продемонстрировал всему миру повадки вора. Ооб этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.
«Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора», — сказал он.
По словам парламентария, в Евросоюзе могут по-разному называть политику, которая занимается изъятием зарубежных активов России, однако ворованное останется ворованным.
Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.
В частности в ней говорится, что резолюция поощряет любые инициативы, которые позволят государствам-членам объединения осуществлять «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз».