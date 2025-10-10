Россия
07:20, 10 октября 2025Россия

В России отреагировали на призыв Европарламента по российским активам

Депутат Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента по активам России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европарламент, приняв свою резолюцию по российским активам, продемонстрировал всему миру повадки вора. Ооб этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

«Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора», — сказал он.

По словам парламентария, в Евросоюзе могут по-разному называть политику, которая занимается изъятием зарубежных активов России, однако ворованное останется ворованным.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.

В частности в ней говорится, что резолюция поощряет любые инициативы, которые позволят государствам-членам объединения осуществлять «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз».

