В России отреагировали на вручение Нобелевской премии мира

Депутат Хамитов: Нобелевская премия давно утратила свой авторитет

Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, давно утратила свой авторитет. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, чьи слова приводит РИА Новости.

«К большому сожалению, Нобелевская премия, как и Олимпийские игры, и многие другие международные мероприятия, уже давно утратила свой авторитет», — сказал он.

По мнению депутата, когда в списке лауреатов находятся только те, кто следует современной западной повестке, а другие не обсуждаются всерьез, то это говорит о том, что от объективности на подобных мероприятиях «не осталось и следа».

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Комитет назвал политика ключевой объединяющей фигурой венесуэльской оппозиции и «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы».