07:59, 10 октября 2025

В России ответили на вопрос о Нобелевской премии мира для Трампа

Депутат Вассерман: Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, чьи слова приводит aif.ru.

«Думаю, среди тех, кто может попасть в поле зрения этого комитета, более достойных кандидатов, чем Трамп, сегодня нет», — сказал парламентарий.

Он также выразил мнение, что получением Нобелевской премии мира глава Соединенных Штатов хочет «утереть нос» демократической партии.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп собрался идти к Нобелевской премии мира тропой бывшего президента США Джо Байдена.

