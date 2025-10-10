Россия
В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Юлия Мискевич
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года в России перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число. При сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку, отметил Аксененко. Парламентарий подчеркнул, что подобные жалобы приходили от граждан довольно часто.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года россиянам будут предоставлять квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца включительно, а не 1-го, как это происходит сейчас.

До этого председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что тарифы на воду в некоторых регионах России выросли на 80 процентов.

