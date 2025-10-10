Россия
11:47, 10 октября 2025Россия

В России заподозрили накрутки в голосовании за Грозный-Сити на купюрах

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России заподозрили накрутки в голосовании за «Грозный-Сити» на купюрах. Публикации на эту тему появились сразу в нескольких Telegram-каналах.

Ранее Банк России запустил голосование, участникам которого предложено выбрать изображения на 500-рублевой купюре нового образца.

Так, военный блогер Юрий Подоляка выразил удивление высокой «явкой» на голосование, проводимое на сайте Центробанка. «Еще пара дней и каждый житель Чечни, имеющий право голоса, проголосует за "Грозный-Сити"», — написал он в Telegram.

Telegram-канал «Два майора» обратил внимание на то, что в ночь на 10 октября за «Грозный-Сити» было подано еще 63 тысячи голосов, что позволило ему выйти на первое место в голосовании. Авторы канала также выразили недоверие к самому голосованию, отдать голос в котором можно четыре раза разными способами.

В свою очередь, священник Русской православной церкви Альвиан Тхелидзе негативно воспринял любое изменение дизайна купюры номиналом 500 рублей, связанное с исчезновением с нее изображения Соловецкого монастыря. Он описал голосование на сайте ЦБ как предложение «выбрать, каким образом убрать монастырь» с банкноты.

