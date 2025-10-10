Россия
20:53, 10 октября 2025Россия

В российском регионе прогремел взрыв

В частном доме под Алапаевском в Свердловской области прогремел взрыв
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Ural Mash

В Свердловской области в частном доме прогремел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Взрыв, как уточняется, прогремел под Алапаевском в поселке Арамашево. Эпицентр взрыва находился в частном доме, где жил 60-летний мужчина — его без признаков жизни нашли под завалами дома.

Помимо этого, под обломками здания также нашли несколько газовых баллонов. О причинах случившегося и других подробностях информации пока нет.

Ранее взрыв в частном доме прогремел в Волгоградской области. Два человека не выжили, еще четверо, в том числе трое детей, пострадали. В доме, предварительно, взорвалась граната.

