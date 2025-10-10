В США напомнили о сигнале Путина для НАТО

AT: Путин дал понять НАТО, что Украина потеряна для Запада

С начала конфликта на Украине президент России Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ. С таким мнением выступило издание из США The American Thinker.

В публикации отмечается, что Украина в большей мере потеряна для Запада.

«Он [Путин] дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или России в целом не будут приветствоваться и будут встречены силой», — подчеркивается в материале.

Ранее американский журнал The National Interest описал план президента Украины Владимира Зеленского насчет ракет Tomahawk. Утверждалось, что политик хочет вовлечь в конфликт НАТО.