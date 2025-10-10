NI: Зеленский ожидает ответа России на Tomahawk для вовлечения в конфликт НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в случае получения от США и использования ракет Tomahawk будет ожидать от России жесткого ответа, чтобы вовлечь в конфликт НАТО. Возможный план лидера республики раскрыл американский журнал National Interest (NI).

Как отмечается в материале, Украине потребуется много времени и ресурсов, чтобы создать условия для применения Tomahawk. Помимо того, по мнению автора, существует опасность того, что Москва воспримет такой шаг Киева как серьезную эскалацию, что вызовет жесткие ответные меры против НАТО.

«Парадоксально, но именно на такой удар Зеленский, а также многие в Брюсселе, в конечном итоге и надеются, чтобы инициировать 5 статью Североатлантического договора и заставить [президента США Дональда] Трампа более активно задействовать силы США в помощи Украине», — заявляется в статье.

Ранее газета The Washington Post (WP) указала, что возможная передача Киеву Tomahawk будет означать серьезную смену позиции Трампа по украинскому конфликту. Отмечается, что американский лидер изначально стремился завершить конфликт мирным путем, нормализовав отношения с Россией.

Перед этим в National Interest объяснили разговоры в Вашингтоне о передаче ракет Tomahawk Украине. Как счел автор, глава США стал высказываться об этом из-за успехов России на поле боя.