Вдова предъявила счет бывшему российскому губернатору

Суд взыскал ₽2 млн с экс-губернатора Фургала в пользу вдовы убитого бизнесмена

Суд Хабаровска удовлетворил иск вдовы бизнесмена Олега Булатова Оксаны Наумовой о взыскании компенсации морального вреда с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма возмещения ущерба пострадавшей от преступления определена в два миллиона рублей, хотя Наумова предъявила экс-губернатору, признанному виновным в организации расправы, счет на 150 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Хабаровский суд обязал Фургала выплатить два миллиона рублей вдове коммерсанта Евгения Зори. Еще по одному миллиону рублей должны выплатить женщине двое соучастников преступления.

В феврале 2023 года Люберецкий суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию расправ над Булатовым и Зорей, а также покушении еще на одного коммерсанта.