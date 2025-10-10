Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:01, 10 октября 2025Ценности

Внешность бывшей жены Хью Джекмана на новых фото описали фразой «как бездомная»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Внешность бывшей жены и коллеги австралийского актера Хью Джекмана Деборры-Ли Фернесс на новых фото описали фразой «как бездомная». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

69-летнюю артистку запечатлели на улице в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой в черном лонгсливе и брюках и кроссовках в тон. Также знаменитость повязала на талию розовый джемпер рядом с поясной сумкой, надела шапку подобного оттенка и повесила на кофту двое очков.

Материалы по теме:
Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?
Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?
2 октября 2025
Однолюб Хью Джекман разводится после 27 лет брака. Почему распалась самая крепкая пара в Голливуде?
Однолюб Хью Джекман разводится после 27 лет брака.Почему распалась самая крепкая пара в Голливуде?
24 сентября 2023

Читатели издания высказались об образе бывшей избранницы Джекмана в комментариях. «Почему она одевается как нищая?», «Выглядит как бездомная», «Что Хью в ней нашел? Она похожа на бродягу!», «Она подтянута, в отличной форме и здорова», «Так выглядит большинство знаменитостей, когда их фотографирует кто-то другой, без фильтров», «Молодец, ведет себя как обычно, отлично выглядит, и, вероятно, ей плевать, что думают люди», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в октябре пластический хирург Шон Макнелли из Орегона, США, назвал требующую коррекции деталь внешности жены американского миллиардера Джеффа Безоса репортерши Лорен Санчес.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

    Под Москвой нашли школьника без признаков жизни и его подругу с оторванной рукой

    85-летняя туристка отправилась в путешествие в Индию, потеряла сознание и не выжила

    Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином

    Российскому политику снова ужесточили меру пресечения за пост в «Одноклассниках»

    Уехавшего домой из-за семейной трагедии многодетного бойца СВО потребовали вернуть в часть

    Заявление Путина о новом оружии связали с «Буревестником»

    Внешность бывшей жены Хью Джекмана на новых фото описали фразой «как бездомная»

    Курс доллара в России упал

    Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости