02:41, 10 октября 2025

Возможности Трампа отомстить Норвегии за неприсуждение Нобелевской премии оценили

Telegraph: Трамп может наказать Осло, если не получит Нобелевскую премию мира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отомстить Норвегии в случае, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Он в силах наказать Осло с помощью увеличения торговых пошлин, передает британская газета The Daily Telegraph.

Норвегия должна готовиться к последствиям воего решения со стороны США, пишет издпание, поскольку Трамп, открыто заявлявший о своем желании получить эту награду, часто «наказывает тех, кто его расстраивает». Он также может заставить другие государства перестать закупать норвежский газ или нефть, а также ограничить официальные контакты со страной.

