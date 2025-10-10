Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:10, 10 октября 2025Наука и техника

Создатель Windows XP рассказал о тайне ОС

Экс-инженер Microsoft: Самый известный ключ активации Windows XP был слит
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: wisely / Shutterstock / Fotodom

Ветеран Microsoft Дэйв В. Пламмер рассказал о самом известном ключе для активации Windows XP, который попал в руки пиратов. Его слова цитирует издание Tom's Hardware.

Дэйв В. Пламмер считается одним из создателей Windows XP, он также изобрел «Диспетчер задач», ZIP-папки и прочие известные компоненты операционной системы (ОС). В своем X Пламмер раскрыл секрет самого известного ключа активации XP, из-за которого Microsoft, очевидно, не досчиталась прибыли от продажи ОС.

Речь идет о ключе с набором символов FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8. Журналисты издания отметили, что он был известен многим пользователям Windows XP и со временем стал частью сетевого фольклора. Дэйв В. Пламмер рассказал его тайну. Оказывается, ключ был похищен в результате не взлома, а утечки, которую устроили распространители программного обеспечения (ПО) из группировки devils0wn. Причем это произошло за пять недель до релиза Windows XP.

Инженер Microsoft заметил, что каждый ключ генерируют для однократного использования. Однако печально известную комбинацию символов применили для активации сотни или тысячи раз. Из-за того что он был в «белом списке» Microsoft, система принимала его. Спустя какое-то время ключ внесли в «черный список».

В начале октября Microsoft исправила ошибку, не позволявшую Windows выключаться после обновления. Проблема была актуальной для Windows 11 более двух лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Самолет с пассажирами на борту едва не рухнул из-за нехватки топлива

    Токаев сделал одно предложение Путину

    Мировые цены на нефть упали до минимума с начала июня

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости