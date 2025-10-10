Интернет и СМИ
02:11, 10 октября 2025

Заблокированным блогерам разрешат вернуться на YouTube

YouTube запустит программу второго шанса для заблокированных блогеров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Freepik

Видеохостинг YouTube запустил программу Second Chance («Второй шанс»), которая позволит авторам, потерявшим доступ к своим каналам, подать заявку на восстановление спустя год после блокировки. Об этом говорится в блоге платформы.

Уточняется, что программа не является апелляцией и предназначена для юзеров, уже исчерпавших стандартные способы обжалования. Рассмотрение заявление будет проводиться индивидуально — учитываться будут характер прошлых нарушений и актуальные правила сообщества.

Кроме того, участие в программе не распространяется на пользователей, чьи каналы были удалены за нарушения авторских прав. В случае положительного исхода автор сможет запустить новый канал, повторно выкладывать прежние видеоролики при условии соблюдения действующих правил и вновь подключить монетизацию.

В YouTube подчеркнули, что уведомления о доступности программы появятся в YouTube Studio в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что видеохостингу YouTube придется выплатить 24,5 миллиона долларов за то, что платформа заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа, когда в 2021 году группа его сторонников штурмовала здание Капитолия.

    Все новости