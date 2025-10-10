Россия
Замглавы Петербурга назвал работу дворником «классной и перспективной»

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин высказался о пользе работы дворником. Фрагмент выступления чиновника опубликовало издание НСН в Telegram.

По мнению Разумишкина, работа дворником — хороший вариант для «старта в жизни». В числе преимуществ он отметил зарплату 65 тысяч рублей, карьерный рост и много свободного времени в летний период.

Замглавы Петербурга заявил, что работать дворником — «классно, здорово и перспективно».

Ранее в Совфеде предложили завершить эксперимент с самозанятыми. Там порекомендовали правительству проанализировать результаты программы и рассмотреть возможность ее завершения в 2026 году.

