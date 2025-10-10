Замглавы Петербурга назвал работу дворником «классной и перспективной»

Вице-губернатор Петербурга Разумишкин высказался о пользе работы дворником

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин высказался о пользе работы дворником. Фрагмент выступления чиновника опубликовало издание НСН в Telegram.

По мнению Разумишкина, работа дворником — хороший вариант для «старта в жизни». В числе преимуществ он отметил зарплату 65 тысяч рублей, карьерный рост и много свободного времени в летний период.

Замглавы Петербурга заявил, что работать дворником — «классно, здорово и перспективно».

