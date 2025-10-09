Сенаторы предложили завершить эксперимент с самозанятыми в России

Совфед РФ призвал кабмин закончить эксперимент с самозанятыми в 2026 году

Российские сенаторы Совета Федерации выступили с инициативой перед правительством о завершении налогового эксперимента с самозанятыми в следующем году. Об этом говорится в постановлении Совфеда по итогам выступления в верхней палате министра экономического развития Максима Решетникова, пишет РИА Новости.

Отмечается, что кабмину рекомендуется оценить результаты эксперимента по внедрению специального налогового режима, касающегося налога на профессиональный доход.

Эксперты должны будут рассмотреть возможность окончания эксперимента в 2026 году, проработав дополнительные меры. Предлагается избежать занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц в случаях, когда происходит найм работников.

1 октября сообщалось, что предпринимателям и самозанятым россиянам разрешили брать кредитные каникулы. Согласно нововведениям, теперь они могут получить отсрочку по платежам сроком до полугода по каждому кредиту. Использовать льготу можно только с определенной периодичностью.