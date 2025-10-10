Силовые структуры
14:59, 10 октября 2025Силовые структуры

Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

Украинского военного Ковальчука приговорили за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 26-летнему штурмовику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артему Ковальчуку по делу о терроризме и отправил его на 15 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщает главная военная прокуратура.

По данным следствия, 8 мая Ковальчук вместе с соратниками на квадроцикле пересек границу России в Курской области. Он блокировал пункт Новый Путь и удерживал его под вооруженным контролем. Активно запугивал местных жителей, угрожая им автоматом и гранатами. Кроме того, Ковальчук принимал меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Нововасилевском бойцы ВСУ сдавали российским военным позиции сослуживцев.

