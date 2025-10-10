Зеленский сделал несколько сильных предложений США

Зеленский: Киев предложил США несколько сильных соглашений в области обороны

Киев предложил США несколько сильных соглашений в области обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве готовятся к визиту украинской делегации в США, где будут представлены премьер-министр Юлия Свириденко, глава офиса президента Андрей Ермак, а также представители министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.

«Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям», — написал украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Российская армия в ходе ударов в ночь на 10 октября запустила более 450 дронов и 30 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Украинский президент также добавил, что Киев ожидает от западных партнеров жесткой реакции после этого.