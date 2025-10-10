Бывший СССР
10:36, 10 октября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о ночной атаке на Украину

Зеленский: ВС России запустили более 450 дронов по критической инфраструктуре
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска в ходе ударов в ночь на 10 октября запустили более 450 дронов и 30 ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. О ночной атаке Вооруженных сил России рассказал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть обесточивание в Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях и на Днепропетровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоград, Херсон», — говорится в публикации.

Он добавил, что ожидает от западных партнеров жесткой реакции на российскую атаку.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России. По его словам, Москва должна понимать, что в ответ на удары по Украине Киев может также нанести значительный урон.

