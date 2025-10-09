Глава офиса Зеленского пригрозил разрушить инфраструктуру России

Ермак: Украина в ответ на удары России может разрушить ее инфраструктуру

Москва должна понимать, что в ответ на удары по Украине Киев может уничтожить инфраструктуру России. Разрушить российскую инфраструктуру пригрозил в Telegram глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре последует ответ, и их инфраструктура будет разрушена», — говорится в публикации.

Он добавил, что при этом конфликт между странами надо завершить как можно скорее.

Ранее Зеленский заявил, что цели в Усть-Луге и Приморске Ленинградской области достижимы для ударов украинским оружием. По его словам, Киев уже регистрирует успехи украинских ударов по России.