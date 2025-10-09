Зеленский высказался об ударах по Ленинградской области

Зеленский назвал достижимыми для украинских ударов цели в Ленинградской области

Цели в Усть-Луге и Приморске Ленинградской области достижимы для ударов украинским оружием. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Относительно наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив, (...) и сейчас мы уже говорим не об единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы», — говорится в публикации.

Он добавил, что Киев уже регистрирует успехи украинских ударов по России.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.