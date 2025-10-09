Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:30, 9 октября 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об ударах по Ленинградской области

Зеленский назвал достижимыми для украинских ударов цели в Ленинградской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Цели в Усть-Луге и Приморске Ленинградской области достижимы для ударов украинским оружием. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Относительно наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив, (...) и сейчас мы уже говорим не об единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы», — говорится в публикации.

Он добавил, что Киев уже регистрирует успехи украинских ударов по России.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что передача Киеву дальнобойных ракет «отрезвит» Москву и заставит ее представителей сесть за стол переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ подорвали аммиакопровод. Зачем им это было нужно и что известно о последствиях?

    «Знатоку российской кухни» избрали меру пресечения в Москве

    В Подмосковье начался сезон сбора трюфеля

    Врач предложил улучшающую психическое состояние диету

    Европейскую страну уличили в опасном для всей планеты действии

    Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усугублением кризиса

    Развитие отношений с Азербайджаном после встречи Путина и Алиева оценили

    В США назвали ключевой фактор в прекращении конфликта на Украине

    В Кремле рассказали об острых проблемах в разговоре Путина и Алиева

    Уехавший из России в Израиль комик назвал заставившее его ощутить себя евреем событие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости