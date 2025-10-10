Звезда сериала «Содержанки» обнажила грудь на камеру

Актриса Александра Ревенко снялась в откровенном виде в постели

Российская актриса Александра Ревенко показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя звезда сериала «Содержанки» снялась, сидя в постели в гостиничном номере в Санкт-Петербурге. Она позировала топлес вполоборота к камере, прикрыв часть обнаженной груди рукой.

В то же время артистка распустила гладко уложенные волосы и обернула ноги одеялом.

