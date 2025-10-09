42-летняя звезда «Универа» показала фото в пиджаке на голое тело

Актриса Наталья Рудова показала откровенное фото в расстегнутом пиджаке

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» продемонстрировала снимок, на котором позировала в черных брюках и пиджаке. При этом она расстегнула надетый на голое тело жакет, продемонстрировав часть груди и пирсинг в пупке. В то же время артистка распустила гладко уложенные волосы и зачесала их назад.

«Пройти отмеренное и ни в кого не влюбиться — это значит не жить вовсе», — указала она в подписи.

