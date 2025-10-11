РБК: Столтенберг разочаровал просившую не угождать США Меркель

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разочаровал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая просила его не угождать во всем США. Об этом он рассказал в своих мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны», с которыми ознакомился РБК.

Как сообщил экс-генсек, бывшая канцлер стала одной из ключевых фигур, которая привела его на пост руководителя альянса. При этом, по его словам, некоторые события, связанные с влиянием США в блоке, не позволили ему показать главе правительства Германии свою готовность не подчиняться Вашингтону.

«Я надеюсь, что вы не будете выполнять каждую просьбу американцев, Йенс. Важно, чтобы США не всегда добивались своего», — приводит слова экс-канцлера Столтенберг. Он также заверил Меркель в том, что не собирается подчиняться Белому дому во всех отношениях.

Отмечается, что в июле 2016 года заместителем генсека НАТО была назначена американка Роуз Геттемюллер, в то время как Меркель настаивала на том, чтобы этот пост получил немец.

Ранее Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики виновными в начале СВО. Она рассказала, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией.