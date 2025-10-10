RS: Заявление Меркель о причинах СВО показало лицемерие Запада

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, обвинившей Польшу и страны Прибалтики в начале специальной военной операции (СВО) на Украине, показало лицемерие Запада. Такое мнение выразил журналист Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

«Меркель только что сказала, что европейцы спровоцировали спецоперацию на Украине?» — удивился журналист словам экс-канцлера о причинах СВО.

Он отметил, что ее заявление «дает новое представление об ухудшении отношений Запада с Россией, которое достигло апогея в феврале 2022 года». «Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения конфликта», — написал Эколс.

Ранее Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики виновными в начале СВО. Она рассказала, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией.