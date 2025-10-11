Мир
23:22, 11 октября 2025Мир

Французский политик заявил о желании Макрона втянуть страну в войну

Политик Филиппо: Макрон хочет втянуть Францию в войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Французский лидер Эммануэль Макрон хочет втянуть страну в войну. С таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет RT.

«У нас у власти абсолютно непопулярный и потерявший легитимность президент, который хочет втянуть нас в войну, который хочет запретить всех, кроме себя самого, и который, честное слово, как безумец», — подчеркнул эксперт.

Политик высказал мнение, что Эммануэль Макрон «держит всю страну в заложниках, когда ему очевидно пора уйти и когда у него не осталось ни капли легитимности».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром подавшего в отставку на этой неделе Себастьяна Лекорню.

При этом издание Politico написало, что дипломаты из стран Европейского союза готовятся к завершению карьеры Макрона после новости об отставке французского премьер-министра.

