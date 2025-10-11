Куба ответила на обвинения в участии в конфликте на Украине

Куба отвергла обвинения США в предполагаемом участии в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны, его приводит РИА Новости.

«Кубинское правительство еще раз решительно заявляет, что не является стороной вооруженного конфликта на Украине, что кубинские военнослужащие не участвуют в военных действиях ни в этой, ни в какой-либо другой стране», — сказано в сообщении.

В министерстве указали, что информацию о якобы участии Кубы в украинском конфликте распространили некоторые СМИ еще в 2023 году, при этом никаких доказательств предоставлено не было.

7 октября Госдума ратифицировала соглашение России с Кубой о военном сотрудничестве. Как отмечали в правительстве, документ создаст правовую основу, которая необходима для определения целей, направления и форм двустороннего военного сотрудничества. Как отмечал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, такой шаг можно считать равноценным ответом Москвы на угрозы США поставить Украине ракеты Tomahawk.