Российские танкисты начали применять «медузы» для защиты от дронов

Российские танкисты начали применять антидроновые «медузы» для защиты от украинских беспилотников, заявил наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Об этом пишет РИА Новости.

«Так называемая "медуза" — эффективное средство», — указал он. По словам российского военного, сначала для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «обваривали танки железом».

«Это вызывало сложности с поворотом башни. А потом наши специалисты усовершенствовали и дошли до такого вот изобретения», — подчеркнул он. Боец объяснил, что «медуза» представляет из себя большое количество металлических тросов, свисающих вокруг танка и создающих веерную защиту от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам России (ВС РФ) неоднократно приходилось участвовать в танковых дуэлях.