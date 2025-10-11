Экономика
Метеоролог объяснил невозможность предсказать погоду более чем на две недели вперед

Марина Совина
Фото: Pixabay

Заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с РИА Новости объяснил, почему невозможно предсказать погоду более чем на две недели вперед.

По его словам, это связано с физикой атмосферы. Современная метеорология достигла предела возможностей прогнозирования, который определяется не вычислительной мощностью и моделями, а тем, что атмосфера ведет себя хаотично.

«Она ведет себя как хаотическая система — малейшая неточность в начальных данных со временем растет экспоненциально, и уже через 10–14 суток прогноз теряет связь с реальностью», — уточнил Криницкий.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что зима 2025-2026 годов будет аномально холодной в Европе и европейской части России.

